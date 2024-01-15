



Опрос: Трамп вырвался вперед

Дональд Трамп вырвался вперед, значительно опережая своих соперников на предстоящих выборах президента США.



По данным ABC News, об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился в Айове.



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Среди республиканцев, 72% респондентов довольны выдвижением Трампа в качестве кандидата в президенты США. 61% опрошенных больше поддерживают Рона ДеСантиса. У Никки Хейли уровень поддержки 48 %. Вивек Рамасвами получает 44 %, Аса Хатчинсон - 17 %.



У действующего президента Джо Байдена уровень поддержки среди демократов заметно ниже - 57%. Рейтинг одобрения его работы рухнул до 15-летнего минимума, если сравнивать с его предшественниками.