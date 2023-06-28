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Опрос: популярность Байдена в Израиле выше, чем в большинстве стран
28.06.2023 18:23 Алина Груднева

Опрос: популярность Байдена в Израиле выше, чем в большинстве стран

Популярность президента США Джо Байдена в Израиле выше, чем в большинстве стран.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center.

В частности, в ходе исследования было опрошено около 30 тысяч граждан из 23 стран мира.

Так, израильтяне более высокого мнения о Байдене по сравнению с большинством других стран, принимавших участие в опросе. Положительно к нему относится 68% израильтян. Несмотря на это, большинство респондентов, 88%, считают, что США вмешиваются во внутренние дела Израиля.

В целом позитивно относится к Америке по сравнению 74% опрошенных. К сравнению, среди венгров так ответили лишь 44%.

В свою очередь, самая высокая поддержка Штатов наблюдается среди граждан Польши - 93%.
 

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