



Опрос: популярность Байдена в Израиле выше, чем в большинстве стран

Популярность президента США Джо Байдена в Израиле выше, чем в большинстве стран.



Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center.



В частности, в ходе исследования было опрошено около 30 тысяч граждан из 23 стран мира.



Так, израильтяне более высокого мнения о Байдене по сравнению с большинством других стран, принимавших участие в опросе. Положительно к нему относится 68% израильтян. Несмотря на это, большинство респондентов, 88%, считают, что США вмешиваются во внутренние дела Израиля.



В целом позитивно относится к Америке по сравнению 74% опрошенных. К сравнению, среди венгров так ответили лишь 44%.



В свою очередь, самая высокая поддержка Штатов наблюдается среди граждан Польши - 93%.

