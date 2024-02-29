



Опрос - Израиль сыграет важную роль в выборах президента США

Большинство американских евреев считают, что Израиль будет играть важную роль в президентских выборах, показал опрос



Большинство респондентов отмечают значительный спад в поддержке США военных усилий Израиля, что контрастирует с результатами предыдущих опросов, в то время как большее число респондентов считает, что США недостаточно поддерживают Израиль



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Большинство американских евреев считают, что президент США Джо Байден будет лучше для израильско-американских отношений, чем предполагаемый кандидат от республиканцев Дональд Трамп, согласно опросу, проведенному Jewish People Policy Institute (JPPI). Опрос также показал, что война в Газе будет "значимым фактором" в их выборе президента в ноябре 2024 года.



Около 86% либерально настроенных евреев заявили, что будут голосовать за Байдена, в то время как 90% тех, кто называет себя консерваторами, заявили, что поддержат Трампа.



JPPI обнаружил, что большинство опрошенных заявили о значительном снижении поддержки США израильских военных действий, что резко отличается от результатов предыдущего опроса, проведенного в январе.



