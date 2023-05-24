



Оперативник "Хизбаллы" приговорен к 12 годам тюрьмы в США

Федеральный суд США приговорил к 12 годам тюрьмы оперативника "Хизбаллы" Алексея Сааба.



Он был арестован за то, что фотографировал объекты инфраструктуры в Нью-Йорке, Бостоне и Вашингтоне с целью подготовки терактов. Также он совершил попытку покушения на человека, которого считал израильским шпионом, и участвовал в бомбардировке Ливана.



В ходе заседания судья объявил, что Сааб согласился сотрудничать с ФБР и был образцовым заключенным с того момента, как его арестовали.



По данным минюста, Сааб впервые присоединился к "Хизбалле" в 1996 году и первоначально проводил операции по наблюдению за передвижениями солдат ЦАХАЛа. В 2000 году он на законных основаниях приехал в США, и уже спустя пять лет получил американское гражданство.



Он фотографировал и исследовал слабые места достопримечательностей и предоставлял данные "Хизбалле". Среди объектов, которые он исследовал, были Эмпайр-стейт-билдинг, Рокфеллер-центр, Центральный вокзал, а также аэропорты, мосты и туннели, и это лишь в Нью-Йорке.



Наблюдение он также вел и в других городах. Данные о слабых местах в инфраструктуре он передавал террористической организации, которыми та намеревалась воспользоваться для максимизации ущерба.