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Официально: Байден и Трамп будут бороться за кресло президента США
13.03.2024 07:04 Алина Груднева

Официально: Байден и Трамп будут бороться за кресло президента США

Дональд Трамп и Джо Байден победили на праймериз в Республиканской и Демократической партиях.

Теперь они будут выдвинуты своими партиями и сразятся за кресло президента США на выборах в 2024 году.

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Оба кандидата победили на праймериз в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон. 

Результаты были предрешены, поскольку они, по сути, избавились от своих основных конкурентов.

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