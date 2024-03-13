



Официально: Байден и Трамп будут бороться за кресло президента США

Дональд Трамп и Джо Байден победили на праймериз в Республиканской и Демократической партиях.



Теперь они будут выдвинуты своими партиями и сразятся за кресло президента США на выборах в 2024 году.



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Оба кандидата победили на праймериз в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон.



Результаты были предрешены, поскольку они, по сути, избавились от своих основных конкурентов.