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Обама о войне в Израиле: ни у кого руки не чисты
05.11.2023 07:52 Алина Груднева

Обама о войне в Израиле: ни у кого руки не чисты

Бывший президент США Барак Обама осудил резню, устроенную ХАМАСом в Израиле 7 октября.

Одновременно он призвал людей "принять всю правду", если в этом вопросе предпринимать конструктивные действия.

"То, что сделал ХАМАС, было чудовищно, и этому нет никакого оправдания. Верно также и то, что оккупация и то, что происходит с палестинцами, невыносимы", - сказал он, сделав выпад в адрес Израиля.

Свое скандальное выступление он продолжил сравнением Холокоста с тем, что палестинцы гибнут, "не имея при этом никакого отношения к тому, что сделал ХАМАС".

"Если вы хотите решить проблему, вам придется принять всю правду. И тогда приходится признать, что ни у кого руки не чисты, что все мы в той или иной степени соучастники", - добавил он.

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