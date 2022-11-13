



ОАЭ пытались манипулировать политикой США в своих интересах

Согласно отчету американской разведки, Объединенные Арабские Эмираты, возможно, пытались манипулировать политикой США в пользу интересов государства Персидского залива, сообщает The Washington Post в субботу.



ОАЭ считаются близким и дружественным союзником США, а Государственный департамент США называет страну "ключевым партнером" и высоко оценивает "тесное двустороннее сотрудничество по всему спектру вопросов, включая оборону, торговлю и правоохранительную деятельность". США продали ОАЭ истребители F-35, батареи Patriot, Javelin и ракеты THAAD, а также продали военную технику на сумму более 29,3 миллиарда долларов.



По данным разведки, с помощью как незаконных, так и юридических мер ОАЭ пытались использовать уязвимости в политической системе США, в том числе полагаясь на пожертвования для избирательной кампании, мощные лоббистские фирмы и слабое соблюдение законов о раскрытии информации.



Три источника, знакомые с отчетом, который был составлен Национальным советом по разведке, сообщили The Washington Post, что в последние недели он был доведен до ведома политиков США, чтобы направлять их решения по вопросам, касающимся Ближнего Востока.



Согласно отчетам Министерства юстиции, с 2016 года государство Персидского залива потратило более 154 миллионов долларов на лоббистов. При этом некоторые эмиратские операции влияния были "больше похожи на шпионаж", а другие операции по оказанию влияния усилились из-за нежелания реформировать законы об иностранном влиянии или укрепить Министерство юстиции.



Одна из операций по оказанию влияния, подробно описанных в отчете, включала в себя найм трех бывших сотрудников разведки и вооруженных сил США для помощи ОАЭ в слежке за диссидентами, политиками, журналистами и американскими компаниями.



В прошлом году эти трое признались в участии в этой схеме и получении более 1,68 миллиона долларов за предоставление хакерских услуг правительству Эмиратов, по данным Министерства юстиции, которое назвало это дело «первым в своем роде».



Кроме того, в мае было предъявлено обвинение Томасу Бараку, другу бывшего президента Дональда Трампа, в котором утверждалось, что он добивался миллионов долларов инвестиций от ОАЭ, незаконно лоббируя администрацию Трампа от имени государства Персидского залива. Ранее в этом месяце с Барака сняли обвинения.



Посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль-Отайба ответил на сообщение, заявив, что он "гордится влиянием ОАЭ и хорошей репутацией в США".