



Новые винтовки и пулеметы для армии США

Программа вооружения армии США Next Generation Squad Weapon (NGSW) рассчитана на 2024 год и включает в себя внедрение штурмовой винтовки XM7 и легкого пулемета XM250. Это оружие должно стать заменой M4/M4A1 и M249. Оба вида вооружений производятся компанией SIG Sauer USA.



Штурмовая винтовка XM7 призвана стать мощной заменой M4/M4A1. Весом 3,8 кг и 4,46 кг, она обеспечивает баланс между маневренностью и огневой мощью. Емкость магазинов SR-25 для XM7 составляет от 20 до 25 патронов, что некоторые солдаты, особенно украинские, считают недостаточным по сравнению с магазинами большей емкости. Боеприпасы калибра 6,8 мм, выбранные для XM7, обеспечивают повышенную пробивную способность и эффективность против современных средств защиты, отвечая потребностям более дальнего боя и более оснащенного противника.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



XM250 призван заменить взводное автоматическое оружие M249, значительно улучшив его вес и характеристики. Он примерно на 2,27 кг легче, чем M249, что позволяет облегчить нагрузку на солдат и одновременно повысить их огневую мощь. Используя те же 6,8-мм боеприпасы, что и XM7, XM250 повышает успешность действий подразделений в ближнем бою.

