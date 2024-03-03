



Никки Хейли отказалась отвечать, поддержит ли Трампа

Никки Хейли отказалась ответить, поддержит ли Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, если тот выиграет кокусы от Республиканской партии.



Бывшая губернатор Южной Каролины является последним серьезным конкурентом бывшего президента, но сильно отстает от него по результатам голосования.



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В интервью программе NBC Meet The Press Хейли признала, что дала клятву верности Республиканкой партии, но больше не чувствует себя связанной со своим предыдущим обещанием.



"Республиканская партия теперь уже не то же Республиканская партия, что была раньше", — отметила Хейли.



На прямой вопрос о том, поддержала бы она Трампа, если бы не стала кандидатом-республиканцем, Хейли прямо отвечать не стала. Вместо этого заявила, что у нее есть "серьезные опасения по поводу Трампа", но "еще больше ее беспокоит Джо Байден".