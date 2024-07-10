



Несмотря на отрицание Белого дома, немецкие врачи утверждают - Байден болен

Разговоры о болезни президента США не утихают. И, несмотря на отрицание Белого дома (на официальном уровне) того факта, что у Джозефа Байдена прогрессирует болезнь Паркинсона, немецкие врачи утверждают - он болен.



Гипомимия, гипофония, подозрение на Паркинсон — немецкие неврологи о диагнозе Байдена.



Журналисты BILD обратились за консультацией к светилам немецкой неврологии о состоянии здоровья 81-летнего президента США Джо Байдена.



Гереон Неллес, профессор, доктор медицинских наук, глава ассоциации неврологов Северного Рейна — Вестфалии



По словам профессора Неллеса, проблемы со здоровьем Байдена “выходят за рамки обычного уровня ограничений” человека 80 лет. “При всех недостатках дистанционных диагнозов через телеэкран я уже заметил у президента Байдена определенную гипомимию, то есть всё более жесткую мимику. Существует также так называемый гипофонический голос — тянущий, невнятный и в то же время скрипучий и грубый тембр голоса”. Причиной этих симптомов может быть болезнь Паркинсона, но профессор не уверен в этом. По его мнению, нельзя исключать, что Байден физически ограничен, но психически здоров. Кроме того, неизвестно, “в какой степени президент подвергается медицинскому и, при необходимости, медикаментозному лечению”.



Кристоф Кляйншниц, профессор, завотделением неврологии университетской больницы Эссена



“Симптомы указывают на нейродегенеративное заболевание из группы болезни Паркинсона”. Доктор указал на застывшую мимику, нарушение походки, тихий голос и колебания концентрации внимания. Симптомы кажутся “весьма выраженными” и “относительно быстро ухудшающимися”. Профессор Кляйншниц считает возможными “прогрессирующий супрануклеарный парез взора (ПСПВ), мультисистемную атрофию или деменцию с тельцами Леви”. “К сожалению, эти особые формы [болезни] почти не реагируют на классические лекарства от Паркинсона и быстро усиливаются. Что бы это ни было, я думаю, маловероятно, что он сможет исполнять обязанности президента США еще четыре года”.



