



Названы имена демократов, проголосовавших против произраильской резолюции

Девять прогрессивных демократов Палаты представителей во вторник проголосовали против резолюции, в которой говорится, что Израиль не является ни расистским государством, ни государством апартеида.



Резолюция, которая была принята с подавляющим перевесом 412-9-1, была представлена республиканцами в Палате представителей после того, как конгресвумен от Демократической партии Прамила Джаяпал назвала Израиль “расистским государством”.



Против резолюции проголосовали эти 9 демократов: Александрия Окасио-Кортес из Нью-Йорка, Андре Карсон из Индианы, Айанна Прессли из Массачусетса, Кори Буш из Миссури, Делия Рамирес из Иллинойса, Ильхан Омар из Миннесоты, Джамаал Боуман из Нью-Йорка, Рашида Тлайб из Мичигана и Саммер Ли из Пенсильвании, сообщает Insider.



В последние годы растущее число прогрессивных демократов, включая представителей Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб, первых двух женщин-мусульманок, избранных в Конгресс, выступили против политики израильского правительства, особенно его отношения к палестинцам и ряда мер политики израильского правительства. которые сделали перспективу решения на основе двух государств все более несостоятельной.



В своем выступлении ранее во вторник Тлаиб ясно дала понять, что будет голосовать против резолюции, заявив, что Конгресс “подтверждает поддержку апартеида”.



Омар сказалa в заявлении перед голосованием, что цель резолюции состояла в том, чтобы “нацелить и опозорить” Джаяпал. Она добавила, что, хотя она отвергает ксенофобию и антисемитизм, она сказала, что “смешивать антисемитизм с критикой израильского правительства неправильно”.

