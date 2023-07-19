



Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Израиля

Палата представителей США во вторник одобрила резолюцию, в которой выражается поддержка Израилю и осуждается антисемитизм. Резолюция была принята в ответ на недавние замечания члена палаты представителей Прамилы Джаяпал, которые вызвали споры и выявили разногласия среди демократов в отношении израильско-палестинских отношений, пишет jpost.



Символическая мера, одобренная 412 голосами против 9, когда 195 демократов присоединились к республиканцам, проголосовавшим за, подтверждает, что Израиль “не является расистским государством или государством апартеида”, и отвергает все формы антисемитизма и ксенофобии. Документ также заявляет о непоколебимой поддержке и партнерстве между Соединенными Штатами и Израилем.



Голоса против исходили в основном от либеральных демократов , многие из которых резко критиковали отношение Израиля к палестинцам, особенно под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Голосование предшествовало визиту президента Ицхака Герцога в Конгресс в среду. Несколько прогрессивных законодателей, в том числе проголосовавшие против резолюции, объявили бойкот речи Герцога.



Республиканские авторы резолюции подчеркнули важность единого послания в поддержку Израиля и осуждения ненавистнической риторики.



Голосование за резолюцию подчеркнуло продолжающуюся борьбу внутри Демократической партии в отношении Израиля. В то время как некоторые демократы критиковали эту меру за включение термина “государство апартеида”, другие защищали свое право критиковать политику израильского правительства, не отрицая права страны на существование.





