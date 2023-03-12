



Наводнения в Калифорнии разрушили дороги, Байден объявил чрезвычайное положение

Ожидается, что сильное наводнение, которое размыло дороги и заставило жителей северной и центральной Калифорнии покинуть свои дома, продолжится в ближайшие дни, так как дожди не прекращаются, пишет CNN.



В субботу по прогнозам ливни сделают небольшую передышку, чтобы продолжиться с новой силой на следующей неделе. В пятницу от сильного дождя рухнули мосты, дороги были местами разрушены, а тысячи населенных пунктов остались без электроснабжения.

CALIFORNIA -- Evacuation underway in Kernville amid heavy flooding. pic.twitter.com/0jc98QpQzR — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) March 10, 2023

VIDEO: Catastrophic flash flooding in Springville, California. A PDS (particularly dangerous situation) FLASH FLOOD EMERGENCY 🚨 is in effect for the region. More rain on the way. #cawx @JimCantore @weatherchannel @WeatherNation @foxweather VIDEO NOT MINE credit Brian Duke on FB pic.twitter.com/FEoG9otRgW — Michael Gibson (@Geekflanka) March 10, 2023

По последним данным, в результате непогоды погибли два человека. Почти 10 000 человек получили приказ об эвакуации из-за усиления наводнения в КалифорнииПоследствия разбушевавшейся стихии на этой неделе усугубились после того, как сильные дожди обрушились на те же районы, что были погребены под сильными снегопадами в последние две недели. По словам синоптиков, таяние снежного покрова сыграет роль в продлении наводнения в ближайшие дни.От наводнений пострадал регион от Реддинга на север до Сан-Бернардино в Калифорнии и включая части северо-запада Невады, где проживают около 15 миллионов человек.Риск чрезмерных осадков также был зарегистрирован в некоторых частях побережья северной Калифорнии, а также в западных предгорьях Сьерра-Невады.Проливные дожди в пятницу обрушились на округ Санта-Крус, где около 700 жителей Соквела оказались в ловушке после того, как авария на трубе привела к сильному наводнению и обрушению единственной дороги, связывающей поселок с остальной частью региона, по словам местного чиновника Стива Визнера. По словам Визнера, жители останутся изолированными до тех пор, пока не будет создан новый переход, что может занять несколько дней.Согласно отчету Национальной метеорологической службы в Сан-Франциско , Соквел является одним из наиболее пострадавших районов округа Санта-Крус.По данным сайта отслеживания PowerOutage.us , по состоянию на утро субботы более 41 000 домов и предприятий по всему штату остались без электричества, причем около 30 000 из них были отключены в прибрежном округе Монтерей .Луис Алехо, председатель наблюдательного совета округа Монтерей, написал в субботу в Twitter, что наступил "наихудший сценарий" с выходом из берегов реки Пахаро и прорывом дамбы.Чтобы смягчить еще одно стихийное бедствие, охватившее Калифорнию, президент Джо Байден одобрил объявление чрезвычайного положения, запрошенное губернатором Гэвином Ньюсомом.Тем временем губернатор Невады Джо Ломбардо ввел чрезвычайное положение в округах Черчилль, Дуглас и Лион в северной части штата из-за наводнения.В 34 из 58 округов Калифорнии были введены в действие чрезвычайным положением, объявленным офисом губернатора из-за предыдущих штормов и серьезной погодной угрозы на этой неделе.Калифорнийский департамент водных ресурсов впервые за четыре года распорядился выпускать воду из главного водосброса на плотине Оровилл, чтобы справиться с обильными осадками.