Начата подготовка к процедуре импичмента Байдену
Конгрессмены-республиканцы в Палате представителей готовятся к процедуре импичмента президенту США Джо Байдену.
По данным The Wall Street Journal, этот вопрос планируется поставить на рассмотрение в ближайшие дни.
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Республиканцы настаивают на необходимости формализации расследования по импичменту на фоне скандала из-за возможных связей семьи Байдена с зарубежным бизнесом.
"Чем быстрее, тем лучше, чтобы можно было быстро преодолеть некоторые препятствия со стороны администрации Байдена", - отметил конгрессмен Даррелл Исса.