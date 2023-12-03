



Начата подготовка к процедуре импичмента Байдену

Конгрессмены-республиканцы в Палате представителей готовятся к процедуре импичмента президенту США Джо Байдену.



По данным The Wall Street Journal, этот вопрос планируется поставить на рассмотрение в ближайшие дни.



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Республиканцы настаивают на необходимости формализации расследования по импичменту на фоне скандала из-за возможных связей семьи Байдена с зарубежным бизнесом.



"Чем быстрее, тем лучше, чтобы можно было быстро преодолеть некоторые препятствия со стороны администрации Байдена", - отметил конгрессмен Даррелл Исса.