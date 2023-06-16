



На Twitter подали в суд из-за нарушения авторских прав почти на 1 700 песен

Группа музыкальных издателей из США подала в суд в Twitter. Они утверждают, что платформа позволила нарушить авторские права почти на 1 700 песен, пишет BBC.



Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) требует возместить более 250 миллионов долларов. В иске, поданном в Федеральный окружной суд Нэшвилла, NMPA утверждает, что Twitter "разрешает и поощряет нарушения", чтобы получить прибыль.



В нем также говорится, что ситуация не улучшилась после того, как Илон Маск купил компанию.



NMPA, представляющая ряд компаний, в том числе Sony Music Publishing, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group, заявила, что Twitter продолжает "получать огромные доходы от доступной нелицензионной музыки без уплаты необходимых лицензионных сборов за нее". По мнению представителей ассоциации, такие нарушения предоставили Twitter "несправедливое преимущество" перед конкурентами (TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat), платящим за лицензии на музыку.



"Twitter стоит отдельно как крупнейшая платформа социальных медиа, полностью отказавшаяся лицензировать миллионы песен в своем сервисе", — заявил президент NMPA Дэвид Израилит.



NMPA отмечает, что смена владельца Twitter в октябре 2022 года не привела к улучшению политики по авторским правам.



"Напротив, во внутренних делах Twitter по вопросам, касающимся этого дела, царит хаос", — добавили в организации.



