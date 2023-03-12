



Министр финансов Бецалель Смотрич прибыл в Вашингтон

Министр финансов Бецалель Смотрич приземлился в Вашингтоне, где он выступит сегодня вечером на конференции по израильским облигациям.



Выступление Смотрича омрачено противоречиями, вызванными его высказываниями ранее в этом месяце, призывающими к уничтожению палестинского города Хавара, где израильские поселенцы устроили погромы.



Ожидается, что сотни американских евреев проведут акции протеста возле отеля Grand Hyatt, где Смотрич выступит с основным докладом на вечернем гала-вечере Israel Bonds, который продает израильские государственные облигации инвесторам за границей.



Десятки еврейских групп пообещали бойкотировать его визит, и даже основные организации, такие как AIPAC и Американский еврейский комитет, которые не подписали заявления о бойкоте, не собирались встречаться с ним. В Белом доме также заявили, что официальные лица США не будут встречаться со Смотричем во время его поездки.



Смотрич, по-видимому, признал разногласия вокруг его приезда, сказав в заявлении перед взлетом, что "идея, с которой я уезжаю, заключается в том, что, как в Израиле, так и в диаспоре, это нормально иметь разногласия и споры между нами, но ничто не разорвет нашу связь. Вместе мы сильнее".

