



Мэр Нью-Йорка сформировал первый в истории Еврейский консультативный совет

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сформировал первый Еврейский консультативный совет, в состав которого войдут 37 известных лидеров разнообразной еврейской общины города. Первое заседание Совета состоялось в понедельник вечером в мэрии.



Совет включает членов из каждого района и представляет различные конфессии и еврейские организации, включая синагоги, некоммерческие организации, школы и общественные центры.



“Члены недавно сформированного Совета сосредоточатся на всех вопросах, затрагивающих еврейских жителей Нью-Йорка, включая общественную безопасность, качество жизни и образование, и обеспечат связь еврейских общин по всему Нью-Йорку со всеми доступными городскими ресурсами и услугами”, – говорится в сообщении мэрии.



Совет, который, по данным мэрии, является первым в своем роде, создан в период, когда растущего количества сообщений об антисемитизме. По данным Антидиффамационной лиги, количество преступлений на почве антисемитизма в городе выросло на 39% с 2021 по 2022 год, хотя за тот же период 2023 года они пока ниже. В национальном масштабе ADL сообщила об увеличении числа преступлений на почве антисемитской ненависти на 36% с 2021 по 2022 год.



“Консультативный совет мэра демонстрирует приверженность города пониманию потребностей еврейской общины и тому, как усилить различные еврейские общины в рамках более крупной еврейской общины и, конечно же, высказываться, когда возникают проблемы, связанные с антисемитизмом”, – говорит Рэйчел Айн, старший раввин синагоги на Саттон-Плейс.



“Я вижу в этом возможность усилить позитив и отреагировать на негатив”, – сказал консервативный раввин. “Важно, что совет представляет так много разных частей еврейской общины. То, что столь многих из нас пригласили занять место за столом, имеет решающее значение”.



Совет возглавит Джоэл Эйзедорфер, старший советник Адамса и первый еврей-хасид в руководящем составе администрации. Среди его членов – раввин Эллиот Косгроув из синагоги на Парк-авеню, раввин Джошуа Дэвидсон из Храма Эману-Эль, раввин Хаим Штайнмец из Кехилат Йешурун, политическая активистка Дебора Халберстам и генеральный директор агентства социальных услуг и раввин Даниэль Эллман.



“Наша еврейская община – самая большая в мире за пределами Израиля – является важной частью Нью-Йорка”, – сказал мэр Адамс. “От вершины Бронкса до нижней части Статен-Айленда работа и вклад наших еврейских братьев и сестер ощущаются во всех пяти районах. В связи с антисемитскими преступлениями по всей стране наш недавно сформированный Еврейский консультативный совет позаботится о том, чтобы еврейские жители Нью-Йорка в каждой общине получили место за столом и имели доступ к поддержке и ресурсам, которые предлагает город”.