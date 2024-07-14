



Мелания Трамп: "Мы должны объединиться"

Бывшая первая леди США Мелания Трамп выступила с заявлением, в котором прокомментировала попытку убийства ее мужа, бывшего президента Дональда Трампа, на митинге, состоявшемся накануне.



"Сейчас я думаю о вас, мои соотечественники-американцы. Мы всегда были уникальным союзом. Америка, ткань нашей нежной нации разорвана, но наше мужество и здравый смысл должны подняться и вновь собрать нас в единое целое", - начала Мелания.



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Она рассказала о своих чувствах во время инцидента: "Когда я увидела, как пуля ударила в моего мужа Дональда, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона стоят на пороге разрушительных перемен. Я благодарна храбрым агентам Секретной службы и сотрудникам правоохранительных органов, которые рисковали своими жизнями, чтобы защитить моего мужа".



"Мы все люди, и в основе своей, инстинктивно, хотим помогать друг другу. Американская политика - лишь одно из средств, способных поднять настроение в наших сообществах. Любовь, сострадание, доброта и сочувствие – вот, что необходимо".



"Рассвет снова наступил. Давайте воссоединимся. Сейчас", - заявила она.

