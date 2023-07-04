



Массовая стрельба в Филадельфии: погибли четыре человека

Полиция сообщила, что четверо мужчин были застрелены в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, поздно вечером в понедельник. По их словам, еще двое – дети в возрасте двух и 13 лет – получили ранения в результате нападения в юго-западном районе города Кингсессинг.



Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу, его винтовка и пистолет изъяты.



Полиция добавила, что стрелок был в бронежилете и беспорядочно стрелял, идя по улице.



По сообщениям местных новостных агентств, стрельба произошла незадолго до 20:30 по местному времени в понедельник.



Нападение всего через день после того, как два человека погибли и 28 получили ранения (примерно половина из них дети) в результате стрельбы в Балтиморе, штат Мэриленд. Власти до сих пор разыскивают нескольких подозреваемых, которые, как полагают, открыли огонь во время ежегодного общественного собрания.



