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Стрельба в Балтиморе: несколько человек погибли, десятки ранены
02.07.2023 11:30 Ирина Демьянова

Стрельба в Балтиморе: несколько человек погибли, десятки ранены

Полицейские в Балтиморе, штат Мэриленд, находятся на месте инцидента с массовой стрельбой в американском городе, сообщило местное полицейское управление в воскресенье утром.

По неподтвержденным сообщениям местных СМИ в Балтиморе, несколько человек погибли и десятки получили ранения. В ближайшее время ожидается пресс-конференция, сообщает CNN.

"BPD находится на месте инцидента с массовой стрельбой в 800-м квартале Гретна-Корт в нашем Южном округе, — написала полиция Балтимора в Twitter. - На месте происшествия исполняющий обязанности комиссара Уорли и главный полицейский".

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