



Массированная кибератака: минэнерго США получило требование о выкупе

Группа хакеров Cl0p потребовала у министерства энергетики США выкуп данных, после массированной кибератаки.



По данным Reuters, они провались в базу из-за уязвимости в ПО для передачи файлов MOVEit Transfer.



От атаки связанной с РФ группировкой пострадали ассоциированные университеты Оук Ридж, подрядчик минэнерго и экспериментальный завод по изоляции радиоактивных ядерных отходов оборонного назначения.



"Данные на этих двух объектах были "скомпрометированы" после того, как хакеры проникли в их системы из-за уязвимости в программе для передачи файлов MOVEit Transfer. Это программное обеспечение широко используется организациями по всему миру для обмена конфиденциальными данными", - сказано в сообщении.



Хакеры выдвинули требование о выкупе по электронной почте. Сумма не раскрывается. В расследовании участвует минобороны США. Сами же хакеры заверяют, что никаких правительственных данных не крали, но если вдруг те и оказались у них в распоряжении, то преступники готовы "вежливо все уладить".

