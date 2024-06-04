



Lockheed Martin получил гигантский контракт на поставку HIMARS

Компания Lockheed Martin получила контракт на поставку высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) на сумму 1,93 миллиарда долларов.



Контракт будет выполняться для армии США, и его целью является приобретение дополнительных пусковых установок HIMARS и сопутствующего оборудования.



Система HIMARS представляет собой мобильную ракетно-артиллерийскую систему, способную запускать различные типы ракет и снарядов, и предоставляет вооруженным силам США универсальный и эффективный потенциал для дальних атак.



Система может быть быстро развернута и перемещена, что делает ее пригодной для использования в различных боевых сценариях. Система способна запускать ракеты и снаряды, включая управляемый ракетный комплекс GMLRS и армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, которые используются для поражения различных типов целей, от бронетехники до укрепленных позиций.



Контракт обеспечит непрерывное производство и поставку этих передовых систем, которые имеют решающее значение для повышения оперативного потенциала вооруженных сил США и их союзников.



