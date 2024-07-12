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Лидер меньшинства Джеффрис обсудил с Байденом перспективы демократов
12.07.2024 18:09 Алина Груднева

Лидер меньшинства Джеффрис обсудил с Байденом перспективы демократов

Лидер меньшинства от Демократической партии в Палате представителей США Хаким Джеффрис встретился с президентом Джо Байденом.

Стороны обсуждали перспективы демократов на фоне дискуссий по поводу кандидатуры американского лидера на предстоящих выборах.

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"В своем разговоре с президентом Байденом я прямо выразил всю широту искренних взглядов и выводов относительно пути вперед, который фракция разделяла в последнее время", — сообщил Джеффрис своим сторонникам.

По его словам, встреча с Байденом состоялась 11 июля в частном порядке.

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