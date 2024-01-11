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Лавина сошла на популярном горнолыжном курорте в Калифорнии, ведутся поиски
11.01.2024 03:30 MIGnews.com

Лавина сошла на популярном горнолыжном курорте в Калифорнии, ведутся поиски

Поисковые группы были развернуты после схода лавины на калифорнийском горнолыжном курорте вблизи озера Тахо, когда на регион обрушился сильный шторм со снегом и порывистым ветром, сообщили власти.

Лавина сошла около 9:30 утра в среду, 10 января в Плейсер Тахо, говорится в заявлении курорта на сайте X.

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"В настоящее время наши патрульные и горные оперативные группы ведут поиски", - говорится в сообщении курорта.

Сержант Дэвид Смит, представитель шерифа округа Плейсер, сообщил The Associated Press, что "нет подтвержденных сообщений" о том, что люди попали в ловушку, но поисковые группы оценивают местность.
 

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