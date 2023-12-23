



Компания Leidos поставила первые системы ПВО Enduring Shield для армии США

Компания Leidos, специализирующаяся в области науки и технологий, объявила о поставке первых систем ПВО Enduring Shield. Это значительное событие представляет собой существенный прогресс в программе армии США Indirect Fire Protection Capability Increment 2 (IFPC Inc 2), которая является важнейшим компонентом стратегии многоуровневой обороны Министерства обороны.



Enduring Shield - это мобильная наземная система ПВО, предназначенная для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными авиационными системами. Она способствует защите важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры и преодолевает разрыв между тактической обороной ближнего радиуса действия и стратегическими системами.



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Enduring Shield может легко интегрироваться с интегрированной системой боевого командования противовоздушной и противоракетной обороны (IBCS), что было успешно продемонстрировано летом 2023 года. Все блоки, поставляемые Leidos, являются оперативными полевыми прототипами, готовыми к развертыванию в случае необходимости.



Система Enduring Shield способна запускать ракеты различных типов и обладает потенциалом роста для будущих усовершенствований. Система обеспечивает 360-градусную зону поражения, что позволяет ей одновременно поражать несколько целей. Она может быть полностью интегрирована с Интегрированной системой боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны армии и включает в себя средства защиты от киберугроз и радиоэлектронной борьбы.

