



Когда Байден позвонит Нетаниягу

Хотя результаты выборов во вторник еще не объявлены официально, израильские СМИ уже размышляют о том, почему председателю "Ликуда" Биньямину Нетаниягу до сих пор не позвонил президент США Джо Байден с поздравлением.



Репортеры 12-го канала израильского ТВ отметили в пятницу, что Байден все еще не позвонил. При этом, другие мировые лидеры, включая Виктора Орбана, Нарендру Моди, Владимира Зеленского написали свои поздравления в адрес Нетаниягу в Twitter.



В то же время лидер "Ликуда" получил звонок от посла США в Израиле Тома Найдса, который поздравил его и сказал, что он с нетерпением ждет совместной работы для продвижения общих ценностей.



По данным 12-го канала, Найдс сказал Нетаниягу ожидать звонка от Байдена "в ближайшие дни". Посол отметил, что американский президент занят агитацией за промежуточные выборы.



В прошлом году аналогичные слухи о звонке между Нетаниягу и Байденом имели место после того, как Байден вступил в должность после победы на выборах в конце 2020 года. Президенту США потребовалось четыре недели, чтобы позвонить израильскому премьеру. Этот, казалось бы, длительный период привел к предположениям, что Нетаниягу больше не поддерживает тесные отношения с Белым домом.



В то же время, в среду официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что "мы надеемся, что все израильские правительственные чиновники будут продолжать разделять ценности открытого демократического общества, включая терпимость и уважение ко всем в гражданском обществе, особенно к группам меньшинств".