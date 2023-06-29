



Китайский воздушный шар использовал технологии США для слежки за американцами

Китайский воздушный шар-шпион , пролетевший над США в начале этого года, использовал американскую технологию, которая помогла ему собрать аудиовизуальную информацию, сообщила в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на предварительные результаты тщательно проведенного расследования.



Анализ, проведенный несколькими агентствами обороны и разведки США, показал, что на воздушном шаре находилось коммерчески доступное американское оборудование, а также более специализированные китайские датчики и другое оборудование для сбора фотографий, видео и другой информации для передачи в Китай, сообщает WSJ со ссылкой на официальных лиц США.



Полученные данные подтверждают вывод о том, что корабль предназначался для шпионажа, а не для наблюдения за погодой, как утверждал Китай, пишет издание.



Но похоже, что воздушный шар не отправил данные о своем восьмидневном полете над Аляской, Канадой и некоторыми другими прилегающими штатами США обратно в Китай, сообщает WSJ.



Белый дом и Федеральное бюро расследований не ответили на запрос о комментариях.



Напомним, в феврале США сбили воздушный шар, пролетевший над секретными военными объектами, что спровоцировало дипломатический кризис.



