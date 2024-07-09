



Кирби: Украина не может бить вглубь России американским оружием

Президент США Джо Байден после вчерашнего массированного ракетного удара по Украине заявил, что для мира очень важно поддерживать Украину и не игнорировать российскую агрессию.



Но это в общем.



А в частности советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби вышел к журналистам и сказал, что США не отменят ограничения на удары по территории РФ американским оружием после атаки на "Охматдет", но обещают усилить ПВО. Об этом сообщил "Голос Америки".



Майкл Карпентер, старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США, в свою очередь отметил, что Соединенные Штаты обязались усиливать противовоздушную оборону Украины, и детали этого будут объявлены вскоре.



"Мы объявим в деталях позже на этой неделе, что мы имеем в виду в плане укрепления противовоздушной обороны Украины, но Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами обязуются делать больше, чтобы помочь Украине с противовоздушной обороной, в том числе со стратегическими системами ПВО, именно по этой причине [из-за удара по "Охматдету"]", — сказал Карпентер.



