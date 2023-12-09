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Кирби посмеялся над Путиным и выборами в России
09.12.2023 12:44 Катя Шульц

Кирби посмеялся над Путиным и выборами в России

В Белом доме развеселились, но не удивились тому, что Путин объявил, что идет на выборы.

8 декабря на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби иронично прокомментировал это событие.

"Ну, это будет самая крутая гонка, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу", – отметил Кирби.
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Выборы президента РФ запланированы на 17 марта 2024 года.

 

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