



Канье Уэст признан антисемитом года по версии Antisemitism Group

Канье Уэст был назван "Антисемитом года" американской некоммерческой наблюдательной группой StopAntisemitism. Группа сделала заявление в видео, поздравляя Уэста с "наибольшей ненавистью к евреям в 2022 году".



В ролике приводятся примеры правонарушений Канье Уэста, в том числе печально известный твит "death con 3", который привел к его первой блокировке в Твиттере, и примеры его высказываний, где Йе "ссылается на антисемитские образы еврейской жадности и одержимости деньгами" и намекает, что "евреи контролируют Голливуд и СМИ".



"Канье использует свой статус знаменитости, чтобы продвигать опасные антисемитские клише о евреях и власти, и он отказывается останавливаться, — сказала исполнительный директор группы Лиора Рез. — Его постоянный натиск фанатичных заявлений привел к ужасающим антисемитским действиям. Ненависть к евреям уже вышла из-под контроля в США. И последнее, что нам нужно, — это такая знаменитость, как Канье, чтобы подлить масла в этот огонь".

