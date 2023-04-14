



Калифорния: перед школой нарисовали антисемитские граффити с угрозами

Начальная школа Гамильтона в Калифорнии подверглась акту вандализма.



По данным KTLA , во время весенних каникул перед зданием неизвестные нарисовали антисемитские и расистские граффити, включая несколько свастик.



Также они включали оскорбления, графические изображения и угрозы смертью в адрес трех учеников.



Руководство школы, получив об этом сообщение, немедленно связалось с полицией. Граффити были закрашены, а их изображение с камер наблюдения было передано правоохранителям



Офис шерифа сообщил, что был произведен арест подозреваемых. По данным полиции, в школу были направлены правоохранители для расследования инцидента.

