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Калифорния: перед школой нарисовали антисемитские граффити с угрозами
14.04.2023 20:35 Алина Груднева

Калифорния: перед школой нарисовали антисемитские граффити с угрозами

Начальная школа Гамильтона в Калифорнии подверглась акту вандализма.

По данным KTLA , во время весенних каникул перед зданием неизвестные нарисовали антисемитские и расистские граффити, включая несколько свастик.

Также они включали оскорбления, графические изображения и угрозы смертью в адрес трех учеников.

Руководство школы, получив об этом сообщение, немедленно связалось с полицией. Граффити были закрашены, а их изображение с камер наблюдения было передано правоохранителям

Офис шерифа сообщил, что был произведен арест подозреваемых. По данным полиции, в школу были направлены правоохранители для расследования инцидента.
 

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