



Калифорния готовится к новым дождям и потенциальным наводнениям

Штат Калифорния готовится к новому шторму, дождям и возможным нападениям.



Национальная метеорологическая служба предупредила о "непрекращающемся параде атмосферных рек" на предстоящей неделе,что приведет к проливным дождям и горному снегу. Об этом сообщает ABC News.



"Атмосферные речные штормы" представляют собой длинные шлейфы влаги, простирающиеся в Тихий океан и способные вызывать ошеломляющее количество дождя и снега.



Влажная погода приходит после нескольких дней дождя в Калифорнии из-за тихоокеанских штормов, которые привели к отключению электричества у тысяч потребителей, затоплению улиц и гибели по меньшей мере 6 человек.