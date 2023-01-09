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Калифорния готовится к новым дождям и потенциальным наводнениям
09.01.2023 00:27 Ольга Белозерова

Калифорния готовится к новым дождям и потенциальным наводнениям

Штат Калифорния готовится к новому шторму, дождям и возможным нападениям.

Национальная метеорологическая служба предупредила о "непрекращающемся параде атмосферных рек" на предстоящей неделе,что приведет к проливным дождям и горному снегу. Об этом сообщает ABC News.

"Атмосферные речные штормы" представляют собой длинные шлейфы влаги, простирающиеся в Тихий океан и способные вызывать ошеломляющее количество дождя и снега.

Влажная погода приходит после нескольких дней дождя в Калифорнии из-за тихоокеанских штормов, которые привели к отключению электричества у тысяч потребителей, затоплению улиц и гибели по меньшей мере 6 человек.

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