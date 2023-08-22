



Кадры Tesla Cybertrucks, покидающих производство, заполонили сеть

Tesla Cybertrucks продолжают массово покидать Gigafactory Texas, где их производят.



В социальных сетях публикуется видео о том, что все больше единиц продукции покидают производственный объект компании за пределами Остина. Но остается вопрос: куда они направляются и почему, пишет портал Teslarati.com.



Cybertruck находился в разработке почти четыре года, и Tesla, наконец, добилась последовательного и устойчивого прогресса в проекте, приближаясь к началу поставок.



Процесс выезда транспортных средств из Gigafactory Texas продолжается уже около недели. На прошлой неделе несколько единиц Cybertruck были замечены на заводе Tesla во Фримонте в Северной Калифорнии, что порождает разные слухи.



Некоторые считают, что эта первая партия предназначена для высокопоставленных сотрудников, другие считают, что первоначальные поставки будут для жителей Северной Калифорнии.



