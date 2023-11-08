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Йеменские хути сбили американский беспилотник
08.11.2023 22:31 Алина Груднева

Йеменские хути сбили американский беспилотник

Поддерживаемые ираном йеменские хути сбили американский беспилотник

Информацию об этом подтвердил в комментарии информационному агентству АР высокопоставленный военный источник США на условиях анонимности.

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Ранее хути объявили, что сбили беспилотник MQ-9 Reaper, который находился в воздушном пространстве Йемена.

По словам высокопоставленного американского источника, выясняется, действительно ли дрон проник в воздушное пространство страны или же находился в международной воздушной гавани.
 

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