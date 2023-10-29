



Истребители перехватили самолет у резиденции Байдена

В Уилмингтоне, штат Делавэр, были подняты истребители для перехвата самолета возле резиденции президента США Джо Байдена.



По данным газеты Politico, информацию об этом подтвердил глава отдела связи Секретной службы США Энтони Гульелми.



Он подтвердил, что гражданский самолет проник в закрытое воздушное пространство.



"Истребители были направлены на перехват в качестве меры пресечения. Гражданский самолет успешно приземлился в соседнем аэропорту", - добавил он.



По словам Гульелми, по факту инцидента начато расследование в координации с Федеральным управлением гражданской авиации.