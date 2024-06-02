



Блинкен обсудил предложение Байдена с главой МИД Египта

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри предложение президента США Джо Байдена по прекращению огня в Газе и освобождению заложников.



Об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.



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Блинкен заявил о важности достижения всеобъемлющего прекращения огня в Газе и освобождения всех похищенных, а также увеличения объемов гуманитарной помощи. По его словам, предложение, озвученное Байденом, в интересах как палестинцев, так и израильтян.



Он поблагодарил египетского коллегу за посредническую роль в переговорах и за содействие доставке гумпомощи. Блинкен призвал террористическую организацию ХАМАС без промедлений пойти на сделку.