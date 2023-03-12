



История привлечет Дональда Трампа к ответственности за события 6 января — Пенс

Бывший вице-президент США Майк Пенс в субботу выступил с самым резким на сегодняшний день упреком в адрес своего бывшего начальника Дональда Трампа, заявив, что история привлечет его к ответственности за его роль в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.



Пенс был в Капитолии, когда тысячи сторонников Трампа ворвались в здание, пытаясь помешать Конгрессу подтвердить результаты президентских выборов 2020 года, которые Трамп проиграл Джо Байдену.



Поскольку вице-президент имеет конституционную роль президента Сената, Пенс руководил тем, что всегда было церемониальной задачей утверждения голосов избирательной Коллегии для избрания президента и вице-президента.



Во время осады Трамп опубликовал несколько твитов, один из которых призывал республиканцев "бороться", а другие содержали ложные заявления о мошенничестве на выборах. Он также раскритиковал Пенса за подтверждение результатов.



"Президент Трамп совершил ошибку. У меня не было права отменять выборы, и его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день, и я знаю, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности", — сказал Пенс журналистам на ежегодном официальном мероприятии в Вашингтоне.



Пенс редко обращался к событиям 6 января в выступлениях в течение нескольких месяцев после инцидента, но с тех пор резко критиковал участников беспорядков и поведение своего бывшего босса в тот день.



Он резко раскритиковал поведение Трампа в недавних интервью СМИ, а в мемуарах, опубликованных в ноябре, обвинил Трампа в том, что он подверг опасности свою семью.



Тем не менее, комментарии Пенса в субботу были его самыми резкими на сегодняшний день.



"То, что произошло в тот день, было позором. И это издевательство над приличием изображать события 6 января каким-либо другим образом. Пока я жив, я никогда, никогда не преуменьшу полученных травм, потерянных жизней или героизма правоохранительных органов в тот трагический день", — сказал он.



Комментарии бывшего вице-президента в субботу показывают, что он готов более решительно дистанцироваться от Трампа по мере того, как предвыборная кампания 2024 года накаляется, даже если это означает отчуждение миллионов избирателей-республиканцев, все еще лояльных бывшему президенту.

