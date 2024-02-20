



Хиллари Клинтон: Трамп "делает то, что говорит". Он выведет США из НАТО

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон предсказывает, что экс-президент Трамп выполнит свои неоднократные угрозы выйти из НАТО, если в ноябре его переизберут на второй срок в Белый дом.



"Очевидно, что Дональда Трампа нужно воспринимать буквально и серьезно. Он имеет в виду то, что говорит. В 2016 году люди не воспринимали его буквально и серьезно", - сказала Клинтон, которая в том году проиграла Трампу как кандидат в президенты от Демократической партии.



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"Сейчас он говорит нам о своих намерениях, и люди, которые пытаются отмахнуться от этого, торопят события, живут в альтернативной реальности. Он сделает все возможное, чтобы стать абсолютным авторитарным лидером, если ему дадут такую возможность", - добавила она.



Позже она предупредила, что бывший президент выведет США из альянса, несмотря на недавно принятый Конгрессом закон, который не позволяет ни одному президенту выводить США из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса. "Потому что он просто не будет финансировать наши обязательства. Так что отнеситесь к этому очень серьезно и продолжайте делать то, что Европа должна делать сама".

