



Хэйли: "Большинство американцев не одобряют ни Байдена, ни Трампа"

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли не собирается уступать Трампу и клянется бороться дальше. Бывший губернатор Южной Каролины разгромно проиграла Трампу в родном штате на первичных выборах. Теперь Хэйли придется как следует поднапрячься, чтобы получить номинацию на пост президента от Республиканской партии.



“Ранее на этой неделе я сказала, что что бы ни случилось в Южной Каролине, я буду продолжать баллотироваться… Я женщина слова. Я не откажусь от этой борьбы, хотя большинство американцев не одобряют и Дональда Трампа, и Джо Байдена”, — говорит она.



