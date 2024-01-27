



Губернатор Техаса готов к конфликту с властями: у Байдена обеспокоены

Губернатор Техаса Грег Эбботт официально объявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями из-за скандала вокруг демонтажа заграждений вдоль границы с Мексикой.



"В случае, если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно возводить барьеры", - сказал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В ответ в Белом доме заявили, что администрация считает действия техасского губернатора опасными. Такая реакция последовала за заявлением Эббота о том, что еще 10 штатов направили подразделения Нацгвардии на границу с Мексикой в зоне ответственности Техаса и остальные штаты последуют их примеру.



"Президент стимулирует приток мигрантов не только в Техас, но также Аризону, Калифорнию, и даже канадскую границу. Поэтому мы будем охранять границу, поскольку у нас нет президента, который бы выполнял законы США. На данный момент около 10 штатов направили Национальную гвардию или другие силы правопорядка. Теперь они объединились с нами, и это борьба за будущее Америки", - отметил он.