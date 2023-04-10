



Грабеж на пенсии: 78-летняя рецидивистка ограбила банк и принесла извинения

78-летнюю Бонни Гуч арестовали в штате Миссури в США после ограбления банка, третьего на ее счету.



Во время последнего ограбления, которое произошло в городе Плезант-Хилл, Бонни Готч, одетая в неприметную одежду, вошла в отделение местного банка и вручила банкиру записку с указанием принести купюры, не считая их. На записке грабительница написала: "Спасибо, извините, я не хотела вас пугать".



Ее задержали в минувшую среду примерно в трех километрах от отделения банка, где произошло ограбление, и, по словам прибывших на место полицейских, от нее сильно пахло алкоголем.



Ее первое ограбление было совершено в Калифорнии в 1977 году, а второе - в 2020 году в Лис-Саммит, пригороде Канзас-Сити, штат Миссури, и она была приговорена к испытательному сроку, который закончился в ноябре 2021 года.

