



Госдеп США заявил о расширении зоны влияния в Арктике

США объявили зоной своего контроля акватории Арктики и Берингова моря площадью около 1 млн км². Площадь шельфа распределена по семи регионам. Здесь находится множество ресурсов (кораллы, крабы) и жизненно важных мест обитания морской жизни.



Это сообщение появилось на сайте Государственного департамента США 19 декабря.



Основанием для расширения зоны контроля в Госдепартаменте назвали международные правила, позволяющие государствам распространять правовой режим исключительной экономической зоны на прилегающий к ней континентальный шельф.



"Соединенные Штаты определили свои пределы расширенного континентального шельфа в соответствии с обычным международным правом, как это отражено в соответствующих положениях Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Научно-технических руководящих принципах Комиссии по границам континентального шельфа".



Интересно, что на эту зону претендуют также Канада и Россия.

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По последней оценке Геологической службы США, которая была проведена в 2008 году, стало ясно, что за Полярным кругом находятся около 90 млрд баррелей неразведанной нефти и 47,3 трлн куб. м газа, а также критические металлы, необходимые для электрификации. Еще не все стопроцентно подтверждено, но предварительные исследования более, чем впечатляющие.



Первый зампред комитета Совета Российской Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в эфире радио "Говорит Москва", что РФ будет отстаивать свои интересы и "реагировать достаточно жестко".



"Мы им и так в свое время уступили большой шельф. Аппетит приходит во время еды. Я думаю, что мы будем отстаивать свои интересы. Мало ли, что они претендуют. Надо еще освоить эти регионы. А без наличия ледоколов, которых у Америки практически нет, в арктических регионах делать особенно нечего. У России точно такие же права, как и у американцев, если не больше", – заявил Джабаров.