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Госдеп: США способны помогать как Украине, так и Израилю
09.11.2023 22:05 Алина Груднева

Госдеп: США способны помогать как Украине, так и Израилю

Война в Израиле не отвлекает внимание администрации президента США Джо Байдена от Украины.

Такое заявление во время брифинга сделал заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель. 

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"Это совершенно не так. Мы имеем возможность сосредоточиться на разных вызовах, существующих по всему миру", - подчеркнул он.

По словам Пателя, в американской администрации считают императивом продолжение поддержки партнеров как в Украине, так и в Израиле.

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