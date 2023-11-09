



Госдеп: США способны помогать как Украине, так и Израилю

Война в Израиле не отвлекает внимание администрации президента США Джо Байдена от Украины.



Такое заявление во время брифинга сделал заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель.



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"Это совершенно не так. Мы имеем возможность сосредоточиться на разных вызовах, существующих по всему миру", - подчеркнул он.



По словам Пателя, в американской администрации считают императивом продолжение поддержки партнеров как в Украине, так и в Израиле.