



Госдеп: РФ прибегает к явным нарушениям "зернового соглашения"

Российская Федерация прибегает к явным нарушениям "зернового соглашения" и препятствует его работе - до сих пор блокирует трафик в одном из трех портов. Такое заявление сделали в Государственном департаменте США.



Впрочем, такое поведение РФ не новое, ведь оно препятствовало нормальной работе инициативы сразу после подписания соглашения, заметил спикер Госдепа США Мэттью Миллер.



"Мы должны четко понимать, что здесь происходит: стороны договорились обеспечить незакрытый экспорт украинских продуктов питания из трех портов. Но сейчас Россия отказывается допускать суда в один из этих трех портов, и это явное нарушение их обязательств в рамках Черноморской зерновой инициативы" , – объяснил Миллер, подчеркнув, что такие действия РФ могут привести к росту мировых цен на продовольствие и уменьшению доступности пищи для нуждающихся в помощи.



Напомним, "зерновое соглашение" - договор между Украиной, Турцией, РФ и ООН, призванный к решению проблемы остановки поставок зерна из Украины в развивающиеся страны. Срок действия сделки каждый раз продлевают несмотря на постоянные жалобы РФ и угрозы ее выхода по инициативе. Последний раз "зерновое соглашение" продлили 17 мая еще на два месяца. Однако после этого РФ продолжила блокировать морской трафик в порту "Южный". Уже около месяца на территории порта заблокировано 1,5 млн агропродукции для 10 стран мира.