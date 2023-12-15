



Госдеп: Путин не переживет Запад и помощь Украине не остановят

Президент РФ Владимир Путин пытается победить в войне, избрав тактику "выжидания". Во время очередной "прямой линии" руководитель Кремля подтвердил, что рассчитывает "пережить Запад и подождать, когда партнеры Украины устанут оказывать помощь". Но этот расчет – ошибка.



Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне.



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Он подчеркнул, что американская сторона оценивала подходы Кремля именно таким образом, и "Путин практически признался, что сделал ставку именно на это".



"Мы считаем эту ставку ошибочной. И мы считаем, что ему не удастся пережить Запад и пережить Соединенные Штаты Америки. И теперь Конгресс Соединенных Штатов должен доказать это", – отметил Мэтью Миллер, заверив, что Запад продолжит поддерживать Украину.