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Госдеп: Путин не переживет Запад и помощь Украине не остановят
15.12.2023 10:49 Mignews | фото: pixabay.com

Госдеп: Путин не переживет Запад и помощь Украине не остановят

Президент РФ Владимир Путин пытается победить в войне, избрав тактику "выжидания". Во время очередной "прямой линии" руководитель Кремля подтвердил, что рассчитывает "пережить Запад и подождать, когда партнеры Украины устанут оказывать помощь". Но этот расчет – ошибка. 

Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне.

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Он подчеркнул, что американская сторона оценивала подходы Кремля именно таким образом, и "Путин практически признался, что сделал ставку именно на это".
 
"Мы считаем эту ставку ошибочной. И мы считаем, что ему не удастся пережить Запад и пережить Соединенные Штаты Америки. И теперь Конгресс Соединенных Штатов должен доказать это", – отметил Мэтью Миллер, заверив, что Запад продолжит поддерживать Украину.

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