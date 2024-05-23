



Город в Техасе, выплатит 2 миллиона долларов семьям жертв стрельбы в школе

Город Увалде достиг соглашения о выплате 2 миллионов долларов семьям жертв массового расстрела в 2022 году в государственной школе Техаса, сообщил один из их адвокатов, в преддверии второй годовщины расстрела.



В результате одного из самых смертоносных школьных терактов в истории США 24 мая 2022 года 19 детей и два учителя были убиты, когда стрелок вошел в начальную школу Робб в Увалде и забаррикадировался в соседних классах с десятками учеников.



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Проверка Министерства юстиции США показала, что местная полиция проигнорировала общепринятую практику, не вступив в противостояние со стрелком, и прождала у класса более часа, несмотря на призывы детей о помощи.

