



Глава ЦРУ: война в Украине — возможность вербовать шпионов

Недовольство россиянами войной в Украине является отличной возможностью вербовать шпионов в России.



Такое мнение выразил глава ЦРУ Уильям Бернс.



По его словам, такая уникальная возможность выпадает раз в поколение, и американская разведка не против этим воспользоваться.



"Это недовольство создает для нас, сотрудников ЦРУ, возможность, которая выпадает раз в поколение. Мы не упустим такой шанс", — подчеркнул он.



Берн также добавил, что война в Украине будет подтачивать позиции руководства в РФ.



