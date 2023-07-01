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Глава ЦРУ: война в Украине — возможность вербовать шпионов
01.07.2023 20:11 Алина Груднева

Глава ЦРУ: война в Украине — возможность вербовать шпионов

Недовольство россиянами войной в Украине является отличной возможностью вербовать шпионов в России.

Такое мнение выразил глава ЦРУ Уильям Бернс.

По его словам, такая уникальная возможность выпадает раз в поколение, и американская разведка не против этим воспользоваться.

"Это недовольство создает для нас, сотрудников ЦРУ, возможность, которая выпадает раз в поколение. Мы не упустим такой шанс", — подчеркнул он.

Берн также добавил, что война в Украине будет подтачивать позиции руководства в РФ.

 

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