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General Motors сокращает сотни руководящих сотрудников для снижения расходов
02.03.2023 16:32 Евгения Маркова

General Motors сокращает сотни руководящих сотрудников для снижения расходов

Компания General Motors сокращает сотни руководящих должностей и зарплат в попытке снизить расходы и оптимизировать операционную деятельность.

Глобальные сокращения затронут "несколько сотен" сотрудников.

Во вторник директор по персоналу GM Арден Хоффман в письме сотрудникам заявил, что детройтский автопроизводитель "стремится к экономии $2 млрд в течение следующих двух лет, которые он собирается сохранить за счет сокращения корпоративных расходов, накладных расходов и сложности всех наших продуктов".

GM заявила, что принятые во вторник меры по сокращению рабочих мест "соответствуют нашей последней калибровке производительности и поддерживают управление персоналом как часть наших общих усилий по структурному сокращению расходов".

Хоффман сказал, что "в то время, когда прибыльность наших конкурентов повышается, нам крайне необходимо действовать сейчас и сосредоточиться на собственной эффективности".

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