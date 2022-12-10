



Фьючерсы на природный газ в США подскочили на 5% из-за приближающихся холодов

Фьючерсы на природный газ в США подскочили на 5% до недельного максимума в пятницу на фоне прогнозов похолодания и более высокого спроса на отопление до конца декабря, чем ожидалось ранее.



На спотовом рынке цены на электроэнергию и газ на западном побережье США выросли более чем вдвое за последние пару недель, при этом газ достиг многолетнего максимума, поскольку ожидается морозная погода и снегопады в некоторых частях Калифорнии, а перебои в работе газопровода ограничивают потоки топлива из Техаса.



Это похолодание должно вынудить коммунальные предприятия в ближайшие недели использовать больше газа из хранилищ. Запасы газа были примерно на 1,6% ниже среднего показателя за пять лет (2017-2021 гг.) для этого времени года.



Рост фьючерсных цен произошел, несмотря на заявление Freeport LNG на прошлой неделе о том, что он отложит запланированный перезапуск своего завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Техасе с середины декабря до конца года. Эта задержка должна удержать экспорт СПГ ниже рекордного уровня, достигнутого в марте, и оставить больше газа в Соединенных Штатах для внутреннего использования.



Некоторые аналитики не ожидают, что Freeport запустится до января, февраля или даже позже, потому что федеральным регуляторам безопасности трубопроводов, вероятно, потребуется больше времени, чем ожидает Freeport, для рассмотрения и утверждения плана перезапуска завода после того, как компания представит его.



Согласно отчету независимых консультантов, завод во Фрипорте, который может перерабатывать около 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки (bcfd) в СПГ, был закрыт 8 июня из-за взрыва, вызванного неадекватными процедурами эксплуатации и испытаний, человеческими ошибками и усталостью.



Ближайшие фьючерсы на газ с поставкой в ​​январе на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 28,3 цента, или 4,7%, до $6,245 за миллион британских тепловых единиц (мм БТЕ), самого высокого уровня со 2 ноября. Это привело к снижению контракта примерно на 1% на этой неделе после падения примерно на 11% на прошлой неделе.



Газ торговался по цене 42 доллара за млн БТЕ на Голландской системе передачи прав собственности (TTF) в Европе и по 33 доллара на японско-корейской торговой марке (JKM) в Азии.



Фьючерсы на газ в США отстают от мировых цен, потому что Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем всего топлива, необходимого для внутреннего потребления, в то время как ограничения мощностей и отключение Freeport не позволяют стране экспортировать больше СПГ.



С приближением холодов Refinitiv прогнозирует, что средний спрос на газ в США, включая экспорт, вырастет со 117,8 млрд куб. футов в сутки на этой неделе до 123,1 млрд куб. футов в сутки на следующей неделе и 142,0 млрд куб. футов в сутки через две недели.