



Фонд "Израильское наследие" требует извинений от Харрис

Фонд "Израильское наследие" (IHF) призывает вице-президента США Камалу Харрис извиниться после того, как она потребовала "немедленного прекращения огня" в своих высказываниях в прошлое воскресенье, обвинив Израиль в "бесчеловечных" условиях в Газе.



"Израильское правительство должно сделать больше, чтобы значительно увеличить поток помощи. Никаких оправданий", - заявила Харрис в своем выступлении в Алабаме, хотя она и призвала ХАМАС освободить израильских заложников.

IHF раскритиковала высказывания Харрис, заявив в своем заявлении: "Они не только ложны и вводят в заблуждение, но и опасны для американских евреев, которые живут в обстановке растущего яростного антисемитизма, и в равной степени опасны для всех американцев".



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"Комментарии Харриса шокируют, потому что Израилю не оставили выбора после того, как 7 октября на Израиль напали тысячи террористов ХАМАСа, в результате чего погибло более 1200 человек, многие получили ранения, а более 200 человек были захвачены в заложники. Поскольку ХАМАС поклялся убить еще больше евреев, если представится возможность, Израиль должен искоренить их и защитить своих граждан", - добавили в IHF.



"Вице-президент также не упоминает Иран и его прокси-террористов, которые продолжают терроризировать Израиль и весь ближневосточный регион и несут ответственность за гибель американских солдат".



IHF заявила, что призыв Харрис к прекращению огня "на самом деле увеличил шансы на отсутствие прекращения огня, потому что именно ХАМАС отверг прекращение огня из-за того, что они правильно расценивают как ослабление поддержки Израиля со стороны США". Изначально США поддерживали цель Израиля - уничтожить ХАМАС, который по-прежнему силен в городе Рафиах. Именно там, вероятно, удерживаются оставшиеся заложники, и именно там Израиль уже спас двух заложников с помощью военной операции. Однако вице-президент Харрис, похоже, дает понять, что США

больше не поддерживают военную ликвидацию ХАМАСа, без которой не может быть мира".

